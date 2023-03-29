Заболеваемость COVD-19 в Удмуртии снизилась в 8 раз

В Удмуртии c 1 января по 28 марта зарегистрировали порядка 11,5 тыс. случаев заболевания COVID-19. Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, это в 8 раз меньше показателя за аналогичный период 2022 года (83,7 тыс. случаев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как отметила главный пульмонолог минздрава Удмуртии Оксана Стародубцева, при возникновении сухого кашля, одышки, хрипов и заложенности в груди необходимо обратиться к врачу, поскольку риск заболевания возникает и весной.