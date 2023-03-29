Депутат в Набережных Челнах предложила установить в парке Победы бюст Сталина

Депутат набережночелнинского горсовета Татьяна Гурьева выступила с предложением установить в парке Победы бюст Иосифа Сталина в этом году в честь 9 мая. Об этом она заявила на заседании горсовета.

По ее словам, память Иосифа Сталина нужно увековечить, так как он «сделал страну сверхдержавой и наградил ее ядерным щитом». «Мы с горожанами уже собирали подписи, обращались, но это было давно. Сейчас мы это повторим, уверена, что горожане внесут необходимые средства. Депутаты, думаю, тоже поддержат в большинстве. Сталина не поддерживают либо подлые люди, либо те, кому не хватает разума оценить такую великую личность», — сказала госпожа Гурьева.

Напомним, в конце прошлого года бронзовый памятник Иосифу Сталину установили во дворе частной школы в Набережных Челнах.

"Ъ-Казань"