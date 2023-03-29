В Оренбурге в восьмой раз пройдет международный форум «Евразия Global»

В Оренбурге в восьмой раз пройдет международный молодежный форум «Евразия Global». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Форум пройдет с 21 по 27 августа. Мероприятие, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, проходит с 2016 года. За это время форум стал одной из значимых площадок для молодежи в международном календаре.

За все время проведения форума в нем приняли участие более 7000 человек из 120 государств. В прошлом году его посетили молодежные лидеры из 63 стран.

Андрей Сазонов