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В Оренбурге в восьмой раз пройдет международный форум «Евразия Global»

В Оренбурге в восьмой раз пройдет международный молодежный форум «Евразия Global». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Форум пройдет с 21 по 27 августа. Мероприятие, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, проходит с 2016 года. За это время форум стал одной из значимых площадок для молодежи в международном календаре.

За все время проведения форума в нем приняли участие более 7000 человек из 120 государств. В прошлом году его посетили молодежные лидеры из 63 стран.

Андрей Сазонов

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