Только один депутат от Башкирии опубликовал свои данные о доходах

Исходя из мониторинга соцсетей, член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева («Единая Россия») — единственная из 11 депутатов Госдумы от Башкирии отчиталась о своих доходах за 2022 год. В начале этого года президент страны Владимир Путин подписал закон, который позволяет сенаторам и депутатам всех уровней публиковать на официальных ресурсах сведения о доходах и имуществе лишь в обобщенном виде.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Римма Утяшева сообщила, что общая сумма ее доходов за год составила 6,7 млн руб., что на 2,7 млн руб. больше суммы за 2021 год. «За рубежом ни счетов, ни имущества никогда не было и нет»,— заявила госпожа Утяшева.

У депутата две квартиры — площадью 100,5 кв. м находится в ее собственности, а вторая — в пользовании на срок депутатских полномочий. На супруга госпожи Утяшевой зарегистрирован автомобиль Mercedes-Benz GLS 450 4Matic.

Два сенатора от Башкирии — Лилия Гумерова и Ирек Ялалов — также пока публично не обнародовали свои декларации за 2022 год.

По данным Госдумы, только 86,6% депутатов представили свои декларации о доходах, документ нужно подать до 1 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что у депутатов есть право «публиковать или не публиковать декларации, но подать данные о доходах и расходах правильно всем».

Майя Иванова

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