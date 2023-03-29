В станице Павловской у матери-сектантки забрали сына и дочь

По решению Павловского районного суда у жительницы райцентра, которую обвиняют в связи с сектой, забрали и передали органам опеки сына и дочь, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

По данным управления, женщина под влиянием секты изолировала детей от общества.

«Ее 12-летняя дочь ранее сбежала из дома, была найдена и помещена в Павловский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. За 10-летним мальчиком судебные приставы пришли к станичнице домой»,— говорится в сообщении.

В дальнейшем суд должен рассмотреть вопрос о лишении матери родительских прав.

Наталья Решетняк

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