Сотрудники кузбасской шахты признаны виновными в гибели двух горняков в сентябре 2020 года

Беловский городской суд признал виновными 40-летнего начальника участка, 34-летнего заместителя начальника участка и 44-летнего горного мастера одного из угольных предприятий города в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В сентябре 2020 года после внезапного выброса угля и газа в забое на беловской шахте обрушение горной массы, из-за чего погибли два горняка. Согласно материалам уголовного дела, работы в забое проводились с нарушением требований промышленной безопасности, а осужденные, зная о накоплении газов в горном массиве при отсутствии барьерной дегазации и о возможности аварии, не остановили выполнение горнорабочими работ в опасной производственной ситуации, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали, приговором суда получили в качестве наказания два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В сообщении СУ СК не указано предприятие, 19 сентября 2020 года данное происшествие с гибелью двух горняков произошло на шахте «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь». В картотеке Беловского городского суда осужденными по данному делу указаны Александр Воробьев, Александр Смольянинов и Игорь Тимашков. Приговор им был вынесен 20 марта.

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Игорь Лавренков, Кемерово