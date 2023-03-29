В Новокуйбышевске проведут реконструкцию городского парка «Дубки»

В Новокуйбышевске проведут реконструкцию парка «Дубки». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 1 апреля в парке начнутся строительно-монтажные работы. Он будет временно недоступен для посетителей. Проект реконструкции парка победил в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В парке появится обновленная зона аттракционов, зона экологии с фонтаном, зона общения с кафетериями, спортплощадками, летней сценой и другими объектами.

Андрей Сазонов