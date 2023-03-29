Миллиардер Мирилашвили продал свои петербургские торговые центры

Миллиардер Михаил Мирилашвили вышел из состава учредителей ООО «Петро Мир», в чьей собственности находятся три торговых центра в Санкт-Петербурге, узнал «Деловой Петербург». 82% его доли в активе перешли к Сергею Медведеву, отвечающему за юридические вопросы в компании.

ООО «Петро Мир» принадлежат ТРК «ПИК» на Сенной площади, ТРК «Адмирал» на Малой Морской улице и ТК «Озерки» у одноименной станции метро. Баланс юрлица на конец 2021 года составлял 2,4 млрд рублей, следует из данных системы «Контр.Фокус».

Также Сергею Медведеву передали долю господина Мирилашвили в компании «Капитал Девелопмент», это почти 84%.

Михаил Мирилашвили считался одним из самых влиятельных и состоятельных жителей Петербурга. В 2012 году журнал Forbes оценивал его состояние в $750 млн.

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