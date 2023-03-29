Парламент Хакасии отклонил законопроекты об изменении порядка формирования партсписков на выборах его депутатов

Сессия верховного совета Хакасии рассмотрела два взаимоисключающих законопроекта о формировании общереспубликанской части партсписка на выборах республиканского парламента. Заседание состоялось 29 марта.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», действующая редакция закона «О выборах депутатов верховного совета Республики Хакасия» говорит о том, что в головную часть партсписка могут быть внесены не менее одного и не более пяти кандидатов. Геннадий Назаренко (КПРФ) в своем законопроекте предложил увеличить разрешенное число до девяти. Его коллега Денис Кабанов – сократить до трех.

В ходе голосования ни один из вариантов не набрал необходимого числа голосов. В результате, действующая редакция закона осталась в силе.

Выборы депутатов верховного совета Хакасии состоятся в сентябре 2023 года.

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Валерий Лавский