70 жалоб на подтопление дворов поступило от жителей Удмуртии за неделю

Прогнозируемый пик паводка в Удмуртии сместился с 15 на 10 апреля из-за погодных условий, сообщил вице-премьер правительства республики Ильяс Ханнанов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом ситуация приближена к среднемноголетним значениям, поскольку промерзание земли незначительное, сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В настоящее время практически завершились работы по снижению уровня воды на водохранилищах в Ижевске, Воткинске, Камбарке и Пудемском прудах. Созданы аккумулирующие объемы для принятия паводковых вод. С 25 марта также проведены плановые взрывные работы по ослаблению льда на семи затороопасных участках в четырех муниципальных образованиях.

Как отметил господин Ханнанов, от жителей отдельных территорий поступают жалобы на подтопление. Так, в период с 24 марта в социальных сетях зарегистрировали 70 обращений по теме подтопления дворовых территорий, дорог и тротуаров. Наибольшее их количество поступило из Ижевска, Глазова и Балезинского района.

Отдельным пунктом повестки стал вопрос протечек кровель многоквартирных домов. Так, за минувшую неделю в Госжилинспекцию поступило 20 жалоб от жителей МКД. По каждому обращению проводятся проверки и выдаются предостережения.