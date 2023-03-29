Оренбургские полицейские оправданы по делу о пытках задержанного

Трое полицейских из Оренбурга оправданы по делу о пытках задержанного. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центрального районного суда Оренбурга.

Оперуполномоченные отдела полиции №2 обвинялись в применении психического и физического насилия в отношении местного жителя (п. а ч.3 ст. 286 УК РФ). Главной целью полицейских было получение от доставленного гражданина показаний об обстоятельствах совершения преступления.

Решением суда подсудимые признаны невиновными. Приговор невступил в законную силу.

Андрей Сазонов