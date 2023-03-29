В Черноземье прошли гастроли Мариупольского драмтеатра

Показами двух спектаклей в Воронеже 27 марта завершились гастроли Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра из Донецкой народной республики. С 4 марта театр побывал в десяти российских городах, в том числе в Черноземье: помимо Воронежа, музыкальную сказку «Золотой цыпленок» и основанные на рассказах Антона Чехова «Водевили» увидели жители Белгорода, Курска, Курчатова и Орла.

Мариупольский драмтеатр является старейшим учреждением Донбасса и отмечает 145-летие. Еще до начала специальной военной операции его спектакли пользовались большой популярностью, рассказала на пресс-конференции замминистра культуры ДНР Вера Крохмалюк: «Людям нужна отдушина. Театр — место, где забываешь о событиях, которые вокруг тебя происходят».

В период СВО историческое здание театра было разрушено. Сейчас ему выделено помещение бывшей филармонии, однако спектакли там пока не идут. Труппа работает на гастролях в России, а также показывает постановки в школах, клубах и воинских частях ДНР. По словам гендиректора театра Игоря Солонина, выступления всегда ждут, так как «альтернативы в Мариуполе нет».

Сейчас в штате учреждения 157 человек. Из них артистов 27: 12 музыкантов оркестра, девять актеров и еще шесть танцоров. После перехода Мариуполя под контроль российских войск в труппе было пять актеров. Но собрать людей удалось достаточно быстро, хотя артисты по-прежнему нужны. «Кто-то вернулся — из-за границы, из России, вылез из подвалов»,— рассказали на пресс-конференции. Сейчас в труппе есть и непрофессионалы — выходцы из КВН, студенты, участники народных театров.

В этой ситуации предъявлять какие-либо требования к качеству спектаклей бессмысленно. Театр старался восстановить спектакли (в том числе по памяти игравших в них актеров), искал реквизит, шил костюмы. В обоих спектаклях под фонограмму звучит много песен и есть много танцев — они призваны заполнить лакуны, которые возникают между различными сценами. Актеры нередко перегибают с эмоциями, будто бы от криков и прыжков должно стать смешнее.

Александр Прытков

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