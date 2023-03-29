Новосибирский облсуд снизил тюремный срок посреднику в передаче взяток экс-главе управления автодорог

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда смягчила приговор Игорю Листопаду, осужденному за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Срок наказания ему снижен с семи лет до пяти, сообщили в управления Судебного департамента в регионе. Кроме того, осужденному изменили вид исправительного учреждения со строгого режима на общий и зачли в срок отбывания наказания время, проведенное им в СИЗО. День под стражей приравнивается к полутора в ИК общего режима, два дня под домашним арестом — к одним суткам в ИК общего режима.

Приговор Игорю Листопаду — семь лет колонии строгого режима — Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес в октябре 2022 года. Как ранее сообщали в следственных органах, Игорь Листопад получил от представителя двух дорожно-строительных компаний 1 млн руб., который являлся первым траншем взятки в 5 млн руб. для Михаила Чуманова, возглавлявшего территориальное управление автодорог (ТУАД). Вознаграждение, по материалам дела, полагалось за лоббирование чиновником интересов фирм при выполнении работ по контрактам.

Дело в отношении Михаила Чуманова еще рассматривается в суде, очередное заседание назначено на 30 марта.

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Илья Николаев