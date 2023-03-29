Гособвинение запросило восемь лет для военкома Константина Выропаева

Представитель гособвинения Алексей Луценко запросил для бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева, обвиняемого в получении взяток (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), восемь лет строгого режима со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки. Защита обвиняемого просила ограничиться штрафом. Сегодня Калининский суд Уфы должен огласить приговор.

Как следует из материалов дела, Константин Выропаев с апреля 2019 года по июнь 2020 года по просьбе своего знакомого Фарита Самигуллина поставил на воинский учет четырех спортсменов без прохождения ими военной службы. Взамен военком получил два абонемента на хоккейные матчи общей стоимостью 70 тыс. руб., а также суммарно 400 тыс. руб. взятки. В двух эпизодах посредником выступила супруга подозреваемого Анжелика Выропаева. В феврале ее приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 510 тыс. руб. Свою вину она признала, как и ее супруг.

Венера Хисамова

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