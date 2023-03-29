Омбудсмен Агапитова признала нарушения при раздаче повесток после объявления мобилизации в Петербурге

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова сообщила, что с начала мобилизации в аппарат уполномоченного по правам человека за помощью обратилось 659 петербуржцев. Об этом она рассказала во время отчета об итогах работы за 2022 год перед депутатами Заксобрания города.

По данным аппарата, горожан волновали некорректные результаты проверки военных врачей, изменение категории годности и призыв многодетных отцов. Также, госпожа Агапитова рассказала, что раздача мобилизационных повесток у многоквартирных домов проводилась с нарушениями. По результатам проверки, прокуратура вынесла предписания о недопустимости нарушений главе Калининского района Сергею Петриченко и главе Невского района Алексею Гальчуку, за то, что мобилизованных горожан ловили у их домов. Ранее стало известно, что муниципалы в Петербурге разнесли около 68 тысяч повесток.

В рамках весенней и осенней призывных компаний 2022 года в Санкт-Петербурге на военную службу было призвано 464 человек, 27 732 призывника получили острочку, большая часть из-за обучения. Освобождено от призыва было 7312 человек. Альтернативную гражданскую службу выбрали 46 петербуржцев.

Екатерина Рязанова

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