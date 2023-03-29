В ТРЦ «Планета» на месте Uniqlo откроется магазин турецкого бренда

В ТРЦ «Планета» на месте японского магазина Uniqlo начнет работу отдел турецкого бренда LC Waikiki. Как пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу «Планеты», дата запуска нового отдела пока не раскрывается. Магазин в ТРЦ «Планета» станет второй торговой точкой турецкой сети в Перми. Ранее стало известно о запуске бренда LC Waikiki в ТРК «СпешиLove», где отдел разместится на бывших площадях H & M.

LC Waikiki выпускает одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также товары для дома под маркой LCW Home. Компания основана во Франции в 1988 году. В 1997 году права на бренд выкупила турецкая компания Taha Group, занимающаяся производством товаров для LC Waikiki. Сегодня у LC Waikiki 1180 магазинов в 54 странах. В России марка развивает 32 магазина, в Перми бренд ранее представлен не был.

Первый магазин компании Uniqlo открылся в ТРЦ «Планета» в 2021 году. Второй магазин японского бренда должны были запустить в ТЦ «iMALL Эспланада», но этот отдел так и не начал работу. Весной 2022 года на фоне начала СВО иностранные бренды стали прекращать деятельность в РФ, в том числе и Uniqlo. В «Планете» магазин Uniqlo закрылся в марте прошлого года.