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Распланирована территория для пересадочных узлов Самаре и Новокуйбышевске

Распланирована территория для транспортно-пересадочных узлов на станции Пятилетка в Самаре и на станции Липяги в Новокуйбышевске. Соответствующее распоряжение с утвержденной документацией опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Документация будет включать проект планировки и проект межевания. На пересадочных узлах должны появиться удобные подземные и надземные переходы, которые создадут для пассажиров, пересаживающихся на другой транспорт.

Рядом с железнодорожной станцией Пятилетка в Самаре находится станция метро «Кировская», а также проспект Кирова, по которому проходят различные маршруты трамвая, троллейбуса и автобуса. Липяги является самой загруженной станцией для пригородного железнодорожного транспорта на территории Новокуйбышевска.

Андрей Сазонов

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