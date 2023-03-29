Распланирована территория для пересадочных узлов Самаре и Новокуйбышевске

Распланирована территория для транспортно-пересадочных узлов на станции Пятилетка в Самаре и на станции Липяги в Новокуйбышевске. Соответствующее распоряжение с утвержденной документацией опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Документация будет включать проект планировки и проект межевания. На пересадочных узлах должны появиться удобные подземные и надземные переходы, которые создадут для пассажиров, пересаживающихся на другой транспорт.

Рядом с железнодорожной станцией Пятилетка в Самаре находится станция метро «Кировская», а также проспект Кирова, по которому проходят различные маршруты трамвая, троллейбуса и автобуса. Липяги является самой загруженной станцией для пригородного железнодорожного транспорта на территории Новокуйбышевска.

Андрей Сазонов