Нетрезвый водитель Mazda сбил молодого человека на пешеходном переходе у ТЦ «Эльгрин» в Ижевске

В столице Удмуртии 28 марта около 16:48 на улице 10 лет Октября около торгового центра «Эльгрин» произошла дорожная авария с пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, нетрезвый 25-летний водитель Mazda сбил 19-летнего пешехода.

В момент аварии молодой человек переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пешехода госпитализировали в больницу из-за полученных травм. В отношении нарушителя составили административные материалы, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.