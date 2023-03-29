Чистая прибыль «КТК-Р» упала до 40,2 млрд рублей в 2022 году

Чистая прибыль АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» («КТК-Р», российское юрлицо Каспийского трубопроводного консорциума) сократилась до 40,2 млрд руб. Это на треть меньше, чем в 2021 году, следует из финансовой отчетности общества, размещенной в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.cpc.ru Фото: www.cpc.ru

В 2021 году чистая прибыль «КТК-Р» составляла 62,7 млрд руб.

Выручка общества сократилась до 116,2 млрд руб. В 2021 году она составляла 128 млрд руб.

Каспийский трубопроводный консорциум — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «КТК-Р» зарегистрировано в 1997 году в Новороссийске. Основным видом деятельности является транспортирование по трубопроводам нефти. Генеральный директор — Николай Горбань. Один из основных акционеров — казахская «КазМунайГаз», ей принадлежит 19% доли.

Олег Исаев

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