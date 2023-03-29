Участок площадью 54 га на горе Зеленая в Шерегеше отдадут под комплексное развитие через торги

Правительство Кузбасса приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» на участке площадью 54,2 га. Как сказано в постановлении правительства, предельный срок реализации проекта установлен в 20 лет, согласно приложенной к документу карте, выделенный участок расположен в секторе F горы Зеленая в Шерегеше.

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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства при данном КРТ определены как хранение автомобилей на стоянках, в гаражах и подземных паркингах, коммунальное обслуживание, культурно-досуговая деятельность. Предусмотрены также парки культуры и отдыха, магазины/торговые центры, объекты общепита, гостиничное обслуживание в отелях, кемпингах, пансионатах, развлекательная деятельность с соответствующими объектами типа дискотек, аттракционов, боулингов и пр., занятия спортом в спортзалах, бассейнах, на спортплощадках, природно-познавательный туризм с базами/палаточными лагерями, транспорт, в том числе, на таких объектах как подъемники, канатные дороги и т. п.

Решение о КРТ на данном участке будет реализовано по результатам торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, сказано также в постановлении.

Напомним, что крупнейший в стране проект КРТ уже реализует в Шерегеше на площади 427 га компания «УГМК-Застройщик», в планах которой строительство 37 апарт-комплексов почти на 7,6 тыс. номеров, термальных бассейнов, магазинов, ресторанов, spa-центров и др.

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Игорь Лавренков, Кемерово