Гособвинение запросило для «казанского стрелка» Галявиева пожизненное заключение

Обвиняемому в массовом убийстве в казанской гимназии № 175 Ильназу Галявиеву гособвинение запросило наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима.

Прения по делу состоялись сегодня в Верховном суде Татарстана. Гособвинение представляет прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Также гособвинение предложило в полном объеме удовлетворить исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда.

Ильназу Галявиеву предъявлены обвинения в убийстве девяти человек – двух учителей и семи учеников гимназии и причинение тяжкого вреда 139 лицам, которые в результате стрельбы и при попытке спастись получили различные повреждения и травмы.

Нападение на гимназию произошло утром 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев стрелял из охотничьего ружья и привел в действие самодельное взрывное устройство. Потерпевшими по делу признаны 667 человек. Первоначально сумма гражданских исков составляла 48 млн руб. Позднее она достигала 100 млн руб.

Суд идет с ноября 2022 года. Обвиняемый полностью признал вину. «Вину признаю полностью»,— заявил он в суде.

Всего в деле пять статей УК РФ: убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (п. п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство (п. п. «а», «в», «е», «и» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"