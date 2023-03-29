НБКИ: автокредитование в Нижегородской области подросло на 5,9%

Выдача автокредитов в Нижегородской области в феврале 2023 года увеличилась к январю на 5,9,%, до 1,2 тыс. займов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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В целом по России выдача автокредитов в прошедшем месяце символически сократилась на 0,8%, банки выдали 52,6 тыс. займов. К февралю 2022 года показатель снизился на 20,9%.

Наибольшее количество автокредитов в феврале 2023 года выдано в Москве (3,2 тыс.), Московской области (3 тыс.) и Татарстане (2,7 тыс.).

Рынок автокредитования в феврале несколько активизировался после сокращения выдачи в конце 2022 года, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Снижение выдачи в декабре прошлого года связано с приостановкой госпрограммы льготного кредитования. «Однако уже в начале года данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов по сравнению с концом прошлого года», — подчеркнул господин Волков.

Владимир Зубарев