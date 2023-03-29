Количество обращений к ярославскому детскому омбудсмену выросло в 2022 году

За 2022 год к уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области Михаилу Крупина поступило 541 обращение, что на 42 обращения больше, чем за 2021 год. Соответствующая информация содержится в докладе о работе в минувшем году. Михаил Крупин передал доклад в Ярославскую областную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Крупин и председатель Яроблдумы Михаил Боровицкий

Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Михаил Крупин и председатель Яроблдумы Михаил Боровицкий

Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО

Чаще всего к детскому омбудсмену обращались жители Ярославля (333) и совсем не обращались жители Мышкинского района, оттуда за последние два года не было обращений.

В 2022 году непосредственно от детей поступило 15 обращений, при этом 13 из них связаны с вопросом транспортной доступности.

«Всего за 2022 год по результатам рассмотренных обращений граждан и проведенных проверок в рамках плана Десятилетия детства в адрес должностных лиц внесено 68 заключений для принятия мер по устранению нарушений прав и законных интересов детей. По результатам рассмотрения заключений к дисциплинарной ответственности привлечено 43 лица, к административной ответственности — 14 лиц, органами прокуратуры области направлено в суд 7 исковых заявлений и внесено 45 представлений, управлением Роспотребнадзора внесено 16 предостережений, управлением ГИБДД — 3 представления, управлением Росздравнадзора — 2 представления, управлением Ространснадзора — 1 представление»,— прокомментировал господин Крупин.

Согласно докладу, наибольшее количество обращений поступают по вопросам нарушения прав детей в сфере образования. На 85,7% увеличилось количество обращений по вопросам обжалования неправомерных действий (бездействия) должностных лиц и сотрудников образовательных организаций, нарушений в организации учебного процесса. Также увеличилось количество обращений по вопросу питания детей. Если в 2021 году уполномоченному поступило три обращения по данной теме, то в 2022 году их количество составило 11.

«По результатам рассмотрения шести обращений Уполномоченным выявлялись нарушения прав детей при организации питания в образовательных организациях. В целях устранения выявленных нарушений в адрес должностных лиц внесено шесть заключений. Все выявленные нарушения устранены»,— говорится в докладе.

Антон Голицын