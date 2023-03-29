Инвалидам в Петербурге разрешили бесплатно получать второе высшее образование

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в окончательном чтении законопроект о праве инвалидов всех групп на получение бесплатного второго высшего образования, передал корреспондент «Ъ-СПб». Документ парламентарии единогласно поддержали на заседании в среду, 29 марта.
Согласно закону, инвалиды I, II и III группы смогут получить право на второе образование по другой специальности в учебных заведениях, подведомственных городскому правительству. По замыслу авторов законопроекта, такая мера поддержки поможет людям с физическими ограничениями легче пройти социальную адаптацию.
«Особых людей в Петербурге больше полумиллиона. Не все из них готовы учиться. Но даже если из полумиллиона пять человек захотят учиться, то ради них мы должны это сделать»,— прокомментировал депутат Павел Крупник.