Инвалидам в Петербурге разрешили бесплатно получать второе высшее образование

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в окончательном чтении законопроект о праве инвалидов всех групп на получение бесплатного второго высшего образования, передал корреспондент «Ъ-СПб». Документ парламентарии единогласно поддержали на заседании в среду, 29 марта.

Согласно закону, инвалиды I, II и III группы смогут получить право на второе образование по другой специальности в учебных заведениях, подведомственных городскому правительству. По замыслу авторов законопроекта, такая мера поддержки поможет людям с физическими ограничениями легче пройти социальную адаптацию.

«Особых людей в Петербурге больше полумиллиона. Не все из них готовы учиться. Но даже если из полумиллиона пять человек захотят учиться, то ради них мы должны это сделать»,— прокомментировал депутат Павел Крупник.

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