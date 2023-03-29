Экс-начальника подразделения МЧС в Удмуртии будут судить за привлечение сотрудников к работе на родственника

В Удмуртии перед судом предстанет 36-летний бывший и. о. начальника одного из подразделений ГУ МЧС России по республике. Мужчина обвиняют в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Так, по данным следствия, мужчина поручал сотрудникам выполнять работы в интересах организации, руководителем которой являлся его родственник. При этом он давал указания не вносить в табель учета рабочего времени прогулы, когда сотрудники отсутствовали на своих местах из-за выполнения данных поручений.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для передачи в суд.