Ford Ranger получил внедорожные версии Wildtrak X и Tremor

Компания Ford представила две новые модификации пикапа Ranger последнего поколения — внедорожные варианты Wildtrak X и Tremor.

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Исполнение Wildtrak X получило увеличенный на 26 мм дорожный просвет и расширенную на 30 мм колею. Пикап оснастили подвеской Bilstein, перенастроенным рулевым управлением, а также усиленной защитной днища. Кроме того, новинка оснащена рядом электронных ассистентов для езды по бездорожью, включая режим Rock Crawl, эксклюзивный для Ford Ranger Raptor.

Версия Tremor имеет аналогичное Wildtrak X шасси, а ключевыми особенностями модификации стали защитная дуга в кузове, подножки, буксировочные петли. Оба варианта пикапа получили темную решетку радиатора, особый цвет кузова и эксклюзивное оформление салона, недоступное для других комплектаций.

Оба варианта Ford Ranger оснащены 205-сильным 2-литровым турбодизелем EcoBlue в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, премьера нового поколения Ford Ranger состоялась в конце 2021 года.

Максим Вершинин

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