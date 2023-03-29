Превышения ПДК по 11 видам загрязняющих веществ установили на протяжении всей Волги

Росприроднадзор проанализировал экологическое состояние реки Волга. В прошлом году обследовали 242 места, пишет в своем Telegram-канале глава службы Светлана Радионова.

Специалисты обратили внимание на места сброса сточных вод, районы затопления судов и расположения объектов накопленного вреда, причальные станции и устья малых рек. Всего отобрано более двух тысяч проб воды и свыше 1,3 тыс. проб донных отложений. Сотрудники Роспотребнадзора выезжали на места больше 900 раз.

Сотрудники Росприроднадзора исследовали пробы воды не только на 14 подлежащих обязательному контролю веществ, но и на четыре загрязняющих компонента, характерных для действующих в местах мониторинга водопользователей.

Превышения предельно допустимой концентрации по 11 видам загрязняющих веществ установлены на протяжении всей реки. Всего выявили 25 объектов, вблизи которых наблюдается максимальная концентрация вышеобозначенных веществ.

«В наш антирейтинг по загрязнению Волги попали завод имени Менделеева и „Северный водоканал“ в Ярославской области, „Пучежская сетевая компания“ в Ивановской области, Хвалынский водоканал в Саратовской области...

В Астраханской — самыми большими загрязнителями оказались объекты накопленного вреда — Соколовские нефтеямы и нефтеямы посёлка Ильинка», — среди вредителей экологии также числятся предприятия Московской, Нижегородской, Волгоградской, Ульяновской областей и Татарстана. Самой «чистой» в Поволжье оказалась Самара — очистные сооружения этого города не приносят Волге никаких проблем.

Дарья Васенина