Молодежь региона обсудила актуальные экологические проблемы на форуме Нововоронежской АЭС

На Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом» – предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом») состоялся Круглый стол для молодежи региона «Экологические вызовы – векторы стратегии развития», организованный атомной станцией совместно с Воронежским областным отделением Всероссийского общества охраны природы.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Форум прошел с участием Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, Управления экологии г. Воронежа, Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, Межрегионального управления №33 ФМБА России и других организаций.

Цель мероприятия – замотивировать молодежь выдвигать и реализовывать собственные инициативы, направленные на ответственное отношение к окружающей среде и социуму. Для этого участников познакомили с уже существующими практиками, осуществленными совместными усилиями Нововоронежской АЭС, органов государственной и муниципальной власти, генподрядных организаций, вузов и региональных общественных организаций.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Неслучайно такой форум проходит в стенах именно Нововоронежской АЭС. Нововоронежская атомная станция на протяжении уже многих десятилетий демонстрирует полную экологическую безопасность. Мы на регулярной основе контролируем, какое тепловое, химическое, радиационное воздействие оказывает наше предприятие на окружающую среду», – сказал директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Молодежь региона представили студенты и учащиеся нововоронежских и воронежских учебных заведений, Организация молодых атомщиков НВ АЭС, молодые сотрудники Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации, нововоронежского филиала «Техническая академия Росатома», филиала АО «Атомэнергоремонт» «Нововоронежатомэнергоремонт».

«Здесь собрались представители молодежи от различных организаций. Это отличная возможность вместе обсудить актуальные вопросы, связанные с экологией, и выслушать доклады настоящих экспертов, позволяющие глубже вникнуть в существующие экологические тенденции и впоследствии предложить свои идеи», – поделился председатель ОМА НВ АЭС Владислав Любавин.

С докладами по вопросам экологии общества выступили представители ГК «Росатом», Нововоронежской АЭС, Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, ВРОО «Центр экологической политики». По итогам выступлений прошло свободное обсуждение. Молодежь подняла проблему сбора отходов от населения, которые возможно использовать в качестве вторсырья, новых процедур обращения с отходами I-II класса опасности. Также присутствующие интересовались перспективами реализации их собственных активностей.

«Думая о будущих поколениях, мы стараемся вовлечь молодежь в совместное решение вопросов сохранения и приумножения окружающей среды, чтобы быть в этом направлении единомышленниками. У молодежи много энергии, свежих идей и оригинальных инициатив. Наша обязанность в данном случае – выступить координаторами, союзниками, помощниками. Собрав воедино на нашем мероприятии вместе столько молодых людей, руководство атомной станции, представителей надзорных органов и общественных организаций, мы получили отличную возможность наглядно показать, как командная работа и общие цели помогают претворять в жизни полезные проекты», – прокомментировала координатор по устойчивому развитию НВ АЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова.

Также участникам Круглого стола организовали посещение полномасштабного тренажера энергоблока №6 Нововоронежской АЭС, расположенного в Учебно-тренировочном пункте НВ АЭС, и провели экскурсию по интерактивной экспозиции музея НВ АЭС.