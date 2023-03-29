Начальником УВД Дзержинска назначен Руслан Хакимов

Заместитель начальника МВД по Нижегородской области Владимир Генералов представил нового руководителя полиции Дзержинска Руслама Хакимова. Господин Хакимов назначен на должность с 27 марта, сообщили в областном управлении полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полковник МВД Руслан Хакимов родился в Дзержинске в 1977 году, в 2000 году поступил на службу в милицию. В 2006 году окончил Международный юридический институт по специальности «Юриспруденция». Работал начальников отделения по раскрытию имущественных преступлений уголовного розыска УВД Дзержинска. В 2015 году назначен на должность заместителя начальника полиции УВД, в 2020 году возглавил отдел МВД по Семеновскому округу.

Прежний руководитель УВД Дзержинска Дмитрий Постников в декабре прошлого года уволился по выслуге лет после того, как местные блогеры и СМИ рассказали о проведении новогоднего корпоратива полицейских в одном из кафе.

Владимир Зубарев