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Начальником УВД Дзержинска назначен Руслан Хакимов

Заместитель начальника МВД по Нижегородской области Владимир Генералов представил нового руководителя полиции Дзержинска Руслама Хакимова. Господин Хакимов назначен на должность с 27 марта, сообщили в областном управлении полиции.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полковник МВД Руслан Хакимов родился в Дзержинске в 1977 году, в 2000 году поступил на службу в милицию. В 2006 году окончил Международный юридический институт по специальности «Юриспруденция». Работал начальников отделения по раскрытию имущественных преступлений уголовного розыска УВД Дзержинска. В 2015 году назначен на должность заместителя начальника полиции УВД, в 2020 году возглавил отдел МВД по Семеновскому округу.

Прежний руководитель УВД Дзержинска Дмитрий Постников в декабре прошлого года уволился по выслуге лет после того, как местные блогеры и СМИ рассказали о проведении новогоднего корпоратива полицейских в одном из кафе.

Владимир Зубарев

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