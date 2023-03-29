«Егорлык молоко» увеличило производство сыров на 23% в 2022 году

Донской производитель сыров ООО «Егорлык молоко» в 2022 году выпустил 600 т продукции, что на 23% превосходит результат предыдущего года. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заместителя губернатора региона Виктора Гончарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сыры на производстве «Егорлык молоко»

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Сыры на производстве «Егорлык молоко»

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Ежемесячный объем производства предприятия составляет 50 т. В ассортименте производителя — 15 видов продукции. В основном, это мягкие сыры и сыры с белой плесенью. В апреле «Егорлык Молоко» запустит новый цех по выпуску сыров с голубой плесенью.

«В конце 2022 года на новую производственную площадку переехал цех "Моцарелла". Ввод нового цеха позволит увеличить производственные мощности почти в 2 раза», — цитирует информагентство Виктора Гончарова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Егорлык молоко» основано в 2015 году. Основным видом деятельности предприятия является производство молока и молочной продукции. Учредителями в равных долях выступают Екатерина Хохуля, Дмитрий Пискун, Александр Пискун и Ольга Котова. В 2021 году выручка компании составила 325,4 млн руб., а чистая прибыль — 22,5 млн руб.

Анастасия Назарова