Amazon может купить сеть кинотеатров AMC Entertainment

Основатель компании Amazon Джефф Безос поручил своим советникам по инвестициям изучить возможность и целесообразность покупки крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment. Об этом со ссылкой на осведомленные высокопоставленные источники сообщает издание The Intersect. После появления новостей о потенциальной покупке акции AMC взлетели в цене на 21%. Как отмечают источники, Amazon рассматривает возможность использовать принадлежащие сети около 600 кинотеатров по всему миру для «продвижения контента Amazon и других сервисов». В частности, через них можно было бы продвигать фильмы сервиса Amazon Prime в среднем 12–15 фильмов в год.

Сети AMC пришлось очень нелегко в период пандемии, когда кинотеатры были вынуждены закрываться или работать с неполной загрузкой. Сейчас в условиях инфляции потребители предпочитают экономить на таких развлечениях, как поход в кино, поэтому продажи AMC, как и других сетей кинотеатров, не растут. С начала пандемии акции AMC упали почти на 40%. Исключением стал лишь период с мая по ноябрь 2021 года, когда ценные бумаги AMC привлекли внимание инвесторов-любителей с социальной платформы Reddit, и их стоимость с начала мая по середину июня взлетела более чем на 500%. В тот период капитализация AMC доходила до $23 млрд. Но потом акции постепенно вернулись к нынешним показателям, а они на 74% ниже, чем в 2014 году, когда сеть вышла на биржу. Сейчас капитализация AMC составляет $2,67 млрд.

Алена Миклашевская