В Белгородэнерго зафиксировано 350 фактов вандализма на энергообъектах

В 2022 году энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» от несогласованных граффити и надписей очистили порядка 350 трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, опор линий электропередачи, шкафов управления наружным освещением по всей области. Сумма нанесенного компании ущерба превысила 580 тысяч рублей.

Фото: Белгородэнерго

Максимальное количество нарушений зафиксировано в Белгороде и Старом Осколе. Аэрозольными красками на стены трансформаторных подстанций и распределительных пунктов молодые люди наносят изображения и надписи, которые не только портят облик городов, но и закрывают знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током. На закрашивание таких надписей филиал в прошлом году израсходовал свыше двух тонн краски. К сожалению, стихийное граффити «возвращается» почти сразу после ремонта.

По словам начальника отдела цифрового развития МКУ «Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода» Марины Михайловой, чаще всего за рисунками на объектах скрывается распространение наркотических средств: «Больше всего страдают объекты Белгородских электрических сетей: трансформаторные подстанции, расположенные в дворовых территориях, а также шкафы управления наружным освещением. Вы можете увидеть, до какого состояния их зарисовывают фактически за неделю».

«Ущерб от действий вандалов в масштабах Белгородской области довольно значительный, так как в регионе насчитывается 14 тысяч трансформаторных подстанций. Тесное взаимодействие с муниципалитетами позволяет оперативно получать информацию об испорченных фасадах и восстанавливать их внешний вид. Но чтобы полностью искоренить это явление, необходимо донести до молодежи, что это не шалость, а антиобщественный проступок, подпадающий под действие ст. 214 УК РФ и ст. 7.17 КоАП РФ», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.