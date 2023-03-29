В свердловском главке МВД анонсировали возбуждения дел против мэров

В 2022 году в Свердловской области было зафиксировано около 400 коррупционных преступлений, в том числе 46 взяток. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков. По его словам, основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом. «В течение месяца-двух будут возбуждены дела против руководителей муниципальных образований, которые страдают этим»,— заявил господин Мешков, уточнив, что размер каждой третьей взятки превышал 150 тыс. руб.

Глава свердловской полиции заявил о «единичных фактах» коррупции в оборонно-промышленном комплексе. «Сегодня они в приоритете с учетом проведения специальной военной операцией РФ на Украине, а также задач, поставленных президентом. Мы совместно работаем с ФСБ, управлением ФСБ по Центральному военному округу»,— пояснил Александр Мошкин.

Ранее по подозрению в коррупционном преступлении в Екатеринбурге задержали сотрудника отдела полиции №13. Его подозревают в ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). «По версии следствия, он получил деньги за то, что якобы мог решить вопрос о прекращении уголовного преследовании, но на самом деле ввел в заблуждение лицо, отдавшее деньги, поскольку повлиять на процессуальное решение следователя МВД, который расследует уголовное дело, он не мог»,— сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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