В Удмуртии на 461 млн рублей увеличили доходную и расходную части бюджета на 2023 год

Доходную и расходную части бюджета Удмуртии на 2023 год увеличили на 461,7 млн руб. Корректировки связаны с необходимостью учесть безвозмездные поступления из федерального бюджета и других фондов, а также изменениями в распределении межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями. Соответствующие изменения 28 марта приняли депутаты госсовета Удмуртии в рамках пятой сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Доходная часть бюджета увеличилась на 461,7 млн руб. Так, 413 млн руб. составят безвозмездные поступления на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, однако вместе с тем предусмотрено сокращение средств на 185 млн руб. на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Еще 152,9 млн руб. поступит на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, 40,4 млн руб. планируются к поступлению от Госкорпорации «ВЭБ.РФ», а также еще 40,4 млн руб. — возврат остатков целевых трансфертов из бюджетов муниципальных образований.

Расходная часть бюджета выросла на аналогичную сумму. В том числе на 308,8 млн в целом увеличились средства Дорожного фонда Удмуртии, еще 80,8 млн руб. направят за счет средств от «ВЭБ.РФ» и возврата остатков целевых трансфертов. Деньги позволят построить дорогу к промышленной зоне в Сарапуле для завода по производству рапсового масла. На 152,9 млн руб. увеличится резервный фонд правительства республики для проведения расходов по размещению и питанию граждан, прибывших с территории Украины, в пунктах временного размещения на территории Удмуртии.

К законопроекту также поступили поправки от руководителя региона Александра Бречалов. Ими предусматривается увеличение бюджетных ассигнований администрации главы и правительства Удмуртии на резервные фонды исполнительных органов на 133,8 млн руб. за счет доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет.

Таким образом, доходы бюджета Удмуртии на 2023 год составят 100,25 млрд руб., 101,06 млрд руб. Дефицит бюджета не изменится.

