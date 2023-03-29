В Набережных Челнах закупят большие автобусы на 300 млн рублей

Власти Набережных Челнов планируют закупить большие автобусы на 300 млн руб. Об этом на сессии горсовета заявил мэр города Наиль Магдеев.

По его словам, новые автобусы заменят микроавтобусы, работающие на самых напряженных участках. Деньги будут выделены из бюджета города. Кроме того, мэр добавил, что нужна будет и поддержка правительства Татарстана.

«Этот вопрос требует финансового решения. Автобусы нам нужны. Мы по разным каналам работаем. Но, безусловно, самый хороший автобус – это новый автобус. Поэтому все те варианты, которые мы решаем с нашими московскими партнерами, – это временные варианты», — отметил господин Магдеев.

"Ъ-Казань"