На благоустройство проспекта Ленина в Туймазах направят еще около 57 млн рублей

Администрация Туймазов 18 апреля проведет конкурс по отбору подрядчика благоустройства центральной части города в рамках реализации проектов–победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 56,9 млн руб., деньги выделит бюджет Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Проект называется «Стержень города: проспект Ленина в Туймазах». До 1 августа необходимо провести демонтажные работы, озеленение, наружное освещение, установить детскую площадку с игровым оборудованием, скамейки, в том числе с навесом, торговые павильоны, цветочницы, фарфоровые фигурки и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года администрация Туймазов проводила конкурс на благоустройство проспекта Ленина в Туймазах и прилегающих территорий общей площадью 5,25 га. Контракт стоимостью 72,13 млн руб. был заключен с уфимским ООО «Рефстройпроект». Проектом предусмотрено изменение профиля улицы для безопасного движения пешеходов, автомобилистов и велосипедистов, благоустройство площади перед ДК и прогулочной зоны, прилегающей к парку. Работы планируется завершить 1 сентября 2023 года.

Майя Иванова

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