В Кузбассе с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон

Правительство Кемеровской области установило в регионе период пожароопасного сезона с 15 апреля по 20 октября. В связи с этим утверждены перечни населенных пунктов, детских лагерей и садоводческих товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров.

Местным органам власти рекомендовано до начала пожароопасного сезона организовать страхование имущества жителей указанных населенных пунктов и работников добровольной пожарной охраны. В перечне угрожаемых лесными и природными пожарами указано при этом 483 населенных пункта по всему Кузбассу.

Год назад кемеровские власти из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации в Тяжинском округе. В результате пожаров в Тяжинском районе погибли четыре человека. От пожаров в трех населенных пунктах пострадали 98 жилых домов. В апреле 2020 года в Кузбассе произошло несколько крупных пожаров в селах Постниково Ижморского района, в котором сгорело 10 односемейных и 8 двухквартирных домов, и в селе Краснинское Промышленновского района. В обоих случаях пожары возникли из-за пала травы в условиях сухой и жаркой погоды.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово