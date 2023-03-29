На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 366 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 366 человек. По данным оперштаба региона, среди заболевших 219 женщин и 147 мужчин.

Больше всего новых случаев отметили в Краснодаре (124), Новороссийске (21), Горячем Ключе (19), Каневском районе (18) и Сочи (17). Далее следуют Северский (16), Белоглинский и Новопокровский районы (по 10).

По девять человек заболели в Армавире и Ейском муниципалитете, восемь — в Тбилисском, по семь — в Геленджике, Выселковском, Тимашевском и Тихорецком. По шесть жителей с инфекцией зарегистрировали в Белореченском, Славянском и Староминском районах. По пять — в Анапе, Кавказском и Павловском районах. По четыре эпизода отметили в Гулькевичском, Кореновском, Крымском, Приморско-Ахтарском и Усть-Лабинском муниципальных образованиях. По три человека заболели в Динском, Красноармейском, Курганинском и Мостовском районах. По два — в Лабинском и Успенском. По одному новому пациенту зарегистрировали в Абинском, Апшеронском, Калининском, Крыловском, Кущевском, Отрадненском, Темрюкском и Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердили у 356974 человек. С выздоровлением выписали 343750 пациентов, 11168 скончались.

Анастасия Донскова

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