В Крыму девятиклассник умер после урока физкультуры

В Симферополе погиб ученик школы №10 после урока физкультуры, сообщили в прокуратуре Крыма. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Несчастный случай произошел 28 марта. По предварительным данным, ученик девятого класса, имевший противопоказания медиков к избыточной физической нагрузке из-за проблем с сердцем, почувствовал себя плохо на уроке по физкультуре. Школьника госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Прокуратура и Следственный комитет РК проводят проверку обстоятельств смерти ребенка. В частности, специалисты выясняют, имелся ли у школьника официальный допуск, или отвод от занятий физкультуры, оповещалась ли администрация школы родителями о его проблемах с сердцем и т. д.

Александр Дремлюгин, Симферополь