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На Кубани открыта российско-белорусская производственная площадка по сборке комбайнов «Госмсельмаш»

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края начало действовать совместное производство белорусского холдинга «Гомсельмаш» и комбайнового завода «Кубань», сообщает пресс-служба администрации региона. На производственной площадке завода запущена сборка комбайнов и жаток «Гомсельмаш».

По данным краевой администрации, до конца 2023 года в Усть-Лабинске соберут порядка 100 единиц сельхозтехники, в планах «Гомсельмаша» – максимально закрыть потребность аграриев юга России. До 2027 года на площадке в Усть-Лабинске будет построен цех по производству запчастей для комбайнов, а также склад. В планах инвестора – организация сервисного центра с мобильными ремонтными бригадами.

В Краснодарском крае действует комплекс мер поддержки сельхозмашиностроения, в частности, покупателям предоставляются скидки, которые компенсируются производителю из бюджета.

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