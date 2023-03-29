«Если растут тарифы на железной дороге, растет и стоимость автоперевозок»

Экспортеры в ходе совещания в Минсельхозе отметили рост стоимости внутренних перевозок автотранспортом в среднем на 50%, а по железной дороге — в два раза. В результате рост транспортных издержек отражается на снижении закупочной активности и ценах на зерно в регионах. О причинах роста тарифов и вариантах выхода отрасли из кризиса рассуждает директор Южно-русского агентства макроэкономических исследований Алексей Кирсанов.

Алексей Кирсанов

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«В экспортирующих портах тарифы на погрузочно-разгрузочные работы устанавливаются через государственные механизмы. Портовые сборы меняются в зависимости от разных факторов, но эти тарифы во многом имеют в основе госрегулирование. Тарифы на железной дороге — также находятся под контролем государства. Если растут тарифы на железной дороге, растет стоимость и перевозок автотранспортом, который зависит от нее. Поэтому рост цен влияет и на кубанский регион, где, казалось бы, экспортное плечо до портов Азово-Черноморского побережья небольшое, и железной дороги для доставки зерна в порты не требуется. Все взаимосвязано. Это проблема регулирования федерального масштаба. И первое, что мне видится в данной ситуации,— необходимость работать с тарифами.

Кроме тарифов, цена на перевозки может расти и от других факторов. Например, автоперевозки в основном осуществляются на импортном транспорте. Однако и сам транспорт, и запчасти к нему в связи с санкциями подорожали. Мои собеседники в лизинговой компании говорят, что количество сделок сократились на треть именно по причине отсутствия машин и оборудования.

Себестоимость производства зерна выросла, потому что производители удобрений, которые раньше экспортировали свою продукцию на Запад, а сегодня из-за санкций не могут это делать, компенсируют свои экспортные потери за счет цен на внутреннем рынке. А кроме того, мы постоянно слышим просьбы производителей отказаться от экспортной пошлины на зерно, которая не дает им возможности увеличить свою маржинальность, но правительство на это не идет.

А есть еще проблемы на макроуровне. Огромные затраты и денег, и времени идут на приобретение или аренду земельного участка. Его нужно подключить к коммуникациям и сетям. Это огромные затраты еще на этапе проектирования и риски, которые государство не делит с бизнесом.

В целом я вижу, что необходим комплексный подход к вопросам госрегулирования тарифов, развития конкуренции, которая может дать рост налогооблагаемой базы и рост производства. Если не решить одновременно весь комплекс этих вопросов, я прогнозирую дальнейшее ухудшение ситуации».

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