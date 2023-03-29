Казначейскому сопровождению в Удмуртии будут подлежать госконтракты на сумму более 30 млн

В Удмуртии сумму гоконтракта, подпадающего под казначейское сопровождение, установили в размере более 30 млн руб. Соответствующие изменения в текстовую часть закона о бюджете республики на 2023 год внесли депутаты госсовета региона 28 марта в рамках пятой сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Кроме того, приняты дополнения, расширяющие возможности авансирования по государственным контрактам в размере до 50% его цены. Соответствующие изменения можно внести и в уже заключенные госконтракты. Отмечается, что данное решение позволит организациям получить доступ к дополнительным ресурсам, а также поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи.