Власти раскрыли планы по строительству многоквартирного и индивидуального жилья в Воронежской области

В 2023 году в Воронежской области планируется сдать 2 млн кв. м жилья. Курирующий строительную отрасль зампред облправительства Константин Кузнецов на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» уточнил планы по отдельным секторам — многоквартирным домам (МКД) и индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). О 2 млн кв. м власти заявляли не раз, но о конкретных долях ранее не говорили.

По словам Константина Кузнецова, в регионе будет сдано чуть меньше МКД — 987 тыс. кв. м. Остальные 1,013 млн придутся на ИЖС. По данным на конец марта, в регионе уже введено 104 тыс. МКД и 237 тыс. ИЖС.

Константин Кузнецов призвал застройщиков возводить качественное жилье — с необходимой социальной инфраструктурой, «умными» технологиями, красивыми фасадами. По его словам, все эти параметры отслеживаются и на федеральном уровне. «Но так строить надо не только потому, что с нас это требуют, а потому, что такое жилье будут покупать», — отметил господин Кузнецов.

О ситуации на воронежском рынке недвижимости читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Домам и стены не помогают».

Александр Прытков

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