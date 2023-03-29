В Татарстане после схода цистерн с метанолом началась проверка

Камская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода цистерн с метанолом в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне вечером на станции Соболеково. В ходе производства маневровых работ с рельс сошли два вагона-цистерны с метанолом. Опрокидывания цистерн не произошло. Погибших и пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено.

На место ЧП выезжал и.о. Камского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"