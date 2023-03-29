Роспотребнадзор Томской области разрешил проводить массовые мероприятия в регионе

Главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина сняла ограничение на проведение массовых мероприятий в областном центре. Запрет был введен 21 декабря 2022 года в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным специалистов Роспотребнадзора за последние четыре недели заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в регионе более чем на 36% - с 87 до 55 человек на 10 тыс. населения области. В постановлении указано, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.

Несмотря на отмену ограничений, в медучреждения по-прежнему рекомендован масочный режим и дезинфекция помещений.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Сергей Балин