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Население Удмуртии за январь сократилось на 703 человека

В Удмуртии по данным на 1 января 2023 года постоянно проживают 1,44 млн человек, среди которых 948,4 тыс. — городское населения. Как сообщает Удмуртстат, за прошлый год численность жителей региона сократилась на 6,7 тыс. человек, а за январь стала меньше еще на 703 человека.

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Всего в январе родилось 1 086 детей, что на 43 младенца меньше, чем в 2022 году. При этом смертность сократилась на 121 человека и составила 1 811 жителей.

Кроме того, в январе жители Удмуртии заключили 319 браков, что на 10 больше показателя за прошлый год. Вместе с тем число разводов также выросло на 94 и составило 475.

С начала года в Удмуртию прибыл 773 человека, выбыло — 751 человек. Миграционный прирост составил 22 человека.

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