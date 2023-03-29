В Нижнем Новгороде появятся «говорящие» светофоры

Устройства с голосовым озвучиванием названий улиц, через которые разрешен переход, будут установлены в Нижнем Новгороде. По словам главы города Юрия Шалабаева, восемь таких устройств появятся на светофорном объекте на перекрестке улиц Бекетова и Заярская, где находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным портала госзакупок, стоимость девяти единиц оборудования составит более 460,5 тыс. руб. На конкурс по выбору поставщика была подана одна заявка. Название компании-победителя пока не раскрывается.

«В Нижнем Новгороде подобные системы будут установлены впервые. В городе уже есть устройства звукового сопровождения сигнала перехода без голосового озвучивания названия улиц на 25 светофорных объектах. В основном, это пешеходные переходы вне перекрестков, либо перекрестки, где организована выделенная фаза для движения пешеходов»,– рассказал Юрий Шалабаев.

Андрей Репин