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В Нижнем Новгороде появятся «говорящие» светофоры

Устройства с голосовым озвучиванием названий улиц, через которые разрешен переход, будут установлены в Нижнем Новгороде. По словам главы города Юрия Шалабаева, восемь таких устройств появятся на светофорном объекте на перекрестке улиц Бекетова и Заярская, где находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным портала госзакупок, стоимость девяти единиц оборудования составит более 460,5 тыс. руб. На конкурс по выбору поставщика была подана одна заявка. Название компании-победителя пока не раскрывается.

«В Нижнем Новгороде подобные системы будут установлены впервые. В городе уже есть устройства звукового сопровождения сигнала перехода без голосового озвучивания названия улиц на 25 светофорных объектах. В основном, это пешеходные переходы вне перекрестков, либо перекрестки, где организована выделенная фаза для движения пешеходов»,– рассказал Юрий Шалабаев.

Андрей Репин

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