Приоритетным объектом в ходе строительства межвузовского кампуса в Перми станет гостиничный комплекс

Проектирование объектов будущего межвузовского кампуса в Перми начнется в ближайшее время. Одним из первых объектов который начнут строить на площадке станет гостиничный комплекс. Об этом главе Минобрнауки России Валерию Фалькову сообщил губернатор Дмитрий Махонин в ходе своего докладе о ходе реализации проекта по строительству кампуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

По словам Дмитрия Махонина, концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию объекта заключено в начале марта. «Сделали это первыми среди регионов-победителей конкурсного отбора, - подчеркнул губернатор Прикамья, - вместе с коллегами ведем работу по формированию технического задания, на этой неделе работаем с представителями концессионера, который вскоре начнет проектирование всех объектов студенческого кампуса. Вводить объекты планируем поэтапно – в приоритете возведение гостиничного комплекса на более чем 5 тыс. мест, затем физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, конгресс-центр, учебно-лабораторные пространства». Глава региона также рассказал о том, что достигнута договоренность об участии в образовательных проектах кампуса представителей технологического института Бомбея. Индийский вуз входит в топ-170 международного рейтинга QS, является одним из лучших в мире в естественных и медико-биологических науках, инженерии и технологиях, и других направлениях.

Строительством и эксплуатацией межвузовского студенческого кампуса займется ООО «Кампус Парма». Разместить кампус планируется в микрорайоне Камская долина на земельном участке площадью около 118 тыс. кв. м, ограниченном ул. Маршала Жукова. В его состав войдут гостиничный комплекс из пяти гостиниц категории «две звезды» для студентов и гостиницы категории «три звезды» для научно-педагогических работников и других посетителей кампуса. Также предусмотрено строительство учебно-лабораторного комплекса, технопарка, научно-образовательного центра (НОЦ), спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пешеходной галереи с конгресс-холлом. Начать строительство кампуса планируется уже в 2024 году.