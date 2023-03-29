ОПС собрали на дороге

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении двенадцати бывших сотрудников различных подразделений Госавтоинспекции ГУ МВД по Краснодарскому краю, обвиняемых в получении взяток в составе организованного преступного сообщества. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 4-й кассационный суд для определения территориальной подсудности. По версии обвинения, инспекторы ГИБДД систематически получали мзду от водителей и передавали часть средств своим руководителям, а также крышевали перевозку контрафактного алкоголя.
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Главное следственное управление СКР по СКФО закончило расследование уголовного дела в отношении группы бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в создании преступного сообщества или участии в нем, а также в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 210, 290, 285 УК РФ). Основная часть фигурантов дела — в прошлом сотрудники ОМВД России по Успенскому району Краснодарского края, в том числе бывший начальник райотдела Андрей Новиков и экс-начальник ОЭБиПК ОМВД Михаил Баканов. В качестве обвиняемых по делу привлекаются также сотрудники ГИБДД Сергей Бочкарев, Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Евгений Акимов, Андрей Ионов, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. Еще три фигуранта дела служили в краевом главке в Краснодаре — бывший начальник оперативно-разыскного отдела ОРЧ собственной безопасности краевого ГУ МВД Дмитрий Фролов, а также его подчиненные Руслан Скопенко и Роман Гриненко.
Адвокат Ярослав Краснощеков, осуществляющий защиту господина Фролова, сообщил “Ъ”, что прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в 4-й кассационный суд (Краснодар) для определения территориальной подсудности.
По данным СКР, в период с июня 2016 года до марта 2020 года на территории Краснодарского края действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входили сотрудники МВД. Госавтоинспекторы несли дежурство на посту ДПС «Успенский» и регулярно получали от водителей взятки за освобождение от ответственности за административные правонарушения и преступления. Часть полученных средств сотрудники ГИБДД передавали своим руководителям, а также должностным лицам краевого главка. В общей сложности обвинение вменяет в вину фигурантам дела получение взяток на сумму 2 млн руб. Руководителем сообщества обвинение считает командира взвода ДПС ГИБДД Сергея Бочкарева.
Как ранее писал «Ъ_Юг», пост «Успенский» находится в 250 км от Краснодара неподалеку от границы со Ставропольским краем, где начинается федеральная автотрасса Р-217, которая ведет в республики Северного Кавказа. По данным следствия, работавшие на «Успенском» полицейские в том числе крышевали перевозку контрафактного алкоголя.
В декабре 2022 года Кировский райсуд Ростова вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД по Успенскому району Илье Макаренко, которому было назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Его бывшие подчиненные Василий Пицык и Сиртаки Тосунов были приговорены соответственно к 4,5 и 3,5 года колонии общего режима. Все трое признали вину.
По словам адвоката Ярослава Краснощекова, конкретно его подзащитному вменяют в вину два эпизода взяточничества, в том числе от инспекторов ДПС из Успенского района и их руководителей, за покровительство их коррупционной деятельности.
«Никто из свидетелей лично не видел передачу денег Фролову, а единственный признавшийся якобы участник передачи денег Гриненко отказался от своих показаний. Обвинение в отношении моего подзащитного построено на показаниях лиц, которые пользуются слухами и догадками, реальных очевидцев противоправных действий нет. Следствию приходится базироваться на слухах, так как оно уже сожгло за собой мосты, многократно продлевая срок содержания Дмитрия Фролова под стражей»,— заявил адвокат.