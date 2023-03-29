Volkswagen обновил минивэн Touran

Компания Volkswagen обновила минивэн Touran, который получил новое оснащение.
Модель не изменилась внешне, но обзавелась рядом технических доработок и переработанным интерьером. В салоне появился новый руль, сенсорный блок управления климат-контролем, переоформленная цифровая панель приборов и новая мультимедийная система без физических органов управления.
В базовое оснащение минивэна включены адаптивный круиз-контроль и система автоторможения, а в список доступного опционального оборудования после обновления вошли фирменный полуавтопилот Travel Assist и адаптивные фары Dynamic Light Assist.
Технически Touran не изменился и оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором 1.5 и 2-литровым турбодизелем мощностью 122 л.с. и 150 л.с. Моторы сочетаются с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробками передач, привод — только передний.
Обновленный минивэн Volkswagen Touran уже доступен для заказа на европейском рынке.
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